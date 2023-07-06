Багато з того, що роблять США для України, доводиться тримати в таємниці – Newsweek

Багато з того, що США роблять для допомоги Україні, тримається в таємниці, а багато з того, що зазвичай входить до компетенції Збройних сил США, виконує Центральне розвідувальне управління США.

Про це йдеться у матеріалі Newsweek.

Зазначено, що ЦРУ допомагає Україні зі збором секретних даних, організацією логістики, а ще – контактує з країнами, які допомагають Україні у боротьбі, але хочуть, щоб про це не знали росіяни.

Окрім того, за інформацією видання, персонал ЦРУ в’їжджав в Україну і виїжджав з неї із секретними місіями, щоб допомогти в експлуатації нової зброї і систем, і деякі з них не були оприлюднені.

– ЦРУ діяло всередині України за суворими правилами і з обмеженням кількості співробітників, які можуть перебувати в країні одночасно, – сказав високопоставлений співробітник військової розвідки.

Водночас операції завжди проводилися з прицілом на те, щоб уникнути прямого зіткнення з російськими військами.

– Не недооцінюйте пріоритет адміністрації Байдена – уберегти американців від небезпеки та запевнити Росію, що їй не потрібна ескалація… Чи працює ЦРУ в Україні? Так, але ж це не є нечесним, – розповів старший офіцер розвідки.

Один з високопоставлених співробітників розвідки додав, що “ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на (українській. – Ред.) землі не буде американських черевиків”.

Раніше у WP повідомили, що на початку червня директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив секретний візит до України, під час якого його поінформували про плани зі звільнення територій під час контрнаступу.

Джерело : Newsweek

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