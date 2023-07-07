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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Чекайте гарних новин: Резніков обговорив з Остіном нові види боєприпасів для України

Чекайте гарних новин: Резніков обговорив з Остіном нові види боєприпасів для України
Фото: Getty Images

Наступний Рамштайн відбудеться невдовзі після засідання саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, а найближчим часом Україну чекають гарні новини.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками телефонної розмови з очільником Пентагону США.

– У мене була продуктивна розмова з моїм колегою, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Дж. Остіном III. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій і подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші нагальні питання, – повідомив він.

Резніков додав, що міністри “звірили годинники” перед наступною зустріччю Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яка відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО.

– Ми також поговорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Залишайтеся з нами та чекайте гарних новин, – написав український очільник Міноборони.

Як раніше повідомляла західна преса, Сполучені Штати планують у наступний пакет допомоги Україні додати касетні боєприпаси. Водночас за підсумками розмови міністрів оборони України та США не уточнювалось, про які саме боєприпаси для ЗСУ йдеться.

Війна в Україні, Ллойд Остін, Олексій Резніков, Пентагон, США
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