Це пакет — на захист, а не для наступу: Зеленський про постачання Болгарією зброї Україні

Україні потрібна оборонна підтримка Болгарії для захисту цивільного населення, а не для наступу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим пресконференції.

Водночас глава нашої держави подякував Болгарії за оборонну підтримку та за черговий пакет військової допомоги, за який проголосував парламент країни.

– Це пакет на захист, це пакет не наступу, це пакет для того, щоб батьки могли зараз захистити своїх дітей, а не як це було на початку війни, коли їхні дітей просто ґвалтували люди у російській формі. І на очах своїх батьків. І я можу вам сказати, що були масові катування, масові поховання. Якщо ми говоримо про артилерію, то це для того, аби вони (російські військові, – Ред.) знову до нас не прийшли. А коли ми говоримо про ППО, ми говоримо про що? Куди вони стріляють? Вони використовують ракети по наших військових? Ні. Вони використовують ракети просто по цивільному населенню, по квартирах, – наголосив він, відповідаючи на запитання болгарських журналістів щодо постачання зброї Україні.

Зеленський нагадав про наслідки удару по Львову, під час якого загинули люди. Він також зауважив, що місто розташоване на кордоні з Польщею, яка є членом НАТО, та наголосив, що уламки російських ракет та самі снаряди вже падали на територію інших країн.

– Це рішення ваше, суверенне, допомагати Україні або ні. Кожна людина має право, будь-яка держава має право захищати себе, будь-яка людина має право захистити своїх дітей. Ви уявіть собі, ми не знаємо, де 200 тис. дітей. Частина з них депортовані, частина — на окупованих територіях. Хто з них живий, ми не знаємо. Ось вам цифри, – додав президент.

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