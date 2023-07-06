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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Досить боятися падіння путінського режиму: Подоляк звернувся до Заходу після атаки РФ на Львів

Досить боятися падіння путінського режиму: Подоляк звернувся до Заходу після атаки РФ на Львів
Фото: Офіс президента

Захід має прискорити темпи передання необхідної допомоги Україні, а також припинити боятися падіння путінського режиму.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи нічну атаку РФ на Львів.

За його словами, кожен приліт ракети у багатоквартирний будинок неминуче ставить два простих питання:

– Хіба своєчасне передання потрібних обсягів снарядів/танків/далекобійних ракет і, звичайно ж, штурмової та винищувальної авіації не варте збережених життів українців? Чи треба продовжувати вперто вдавати, що не можна допустити падіння людиноненависницького “режиму Путіна”, бо ми не знаємо, що робити з Росією і боїмося хаосу там, поки ракети системно продовжують вбивати людей? – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня у Львові уламки російської ракети влучили у житловий будинок.

Внаслідок атаки загинуло четверо людей. Зруйнувано третій і четвертий поверхи у двох під’їздах будинку.

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Війна в Україні, Львів, Михайло Подоляк, Російська агресія
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