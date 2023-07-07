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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ініціатива – у наших руках: Залужний розповів генералу Міллі про ситуацію на фронті

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Про це головком українського війська повідомив на своїй сторінці у Telegram.

У розмові Залужний розповів Марку Міллі про оперативну обстановку на фронті.

– Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива – у наших руках, – повідомив український воєначальник.

Він також обговорив з генералом Міллі актуальні потреби Збройних сил України в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.

Український генерал висловив подяку американському колезі за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.

Раніше очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі казав, що армія США планує оприлюднити доктрину, спрямовану на модернізацію в довгостроковій перспективі, яка охоплюватиме, зокрема, використання штучного інтелекту та квантових обчислень для ведення війни.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Війна в Україні, Валерій Залужний, Марк Міллі, США
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