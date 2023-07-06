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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Контрнаступ йде за планом, але хотілось би швидшого просування ЗСУ – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Контрнаступ українських військових йде за планом, проте хотілося б, щоб він просувався швидше.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.

– Триваючий контрнаступ України дозволив нашим силам взяти на себе “ініціативу” у війні проти російських загарбників, але ми хочемо зробити це швидше, – сказав Зеленський.

Глава нашої держави зазначив, що згоден з оцінкою військових щодо того, що операція, яка стартувала у червні, “йде за планом”.

– Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ був здійснений за більш короткий проміжок часу, але це реальність. Ми йдемо вперед. Ми не стоїмо на одному місці, – наголосив президент.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський
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