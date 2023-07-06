Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків

Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра, який купив інвалідність, щоб виїхати за кордон та піднятися на Еверест, відсторонено від виконання обов’язків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він розповів, що на його вимогу відбулося спільне засідання наглядової ради та правління ПрАТ Київміськбуд, де було ухвалено рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

– На цей час керівник Київміськбуду Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ Київміськбуд та її керівництва, – повідомив він.

Нагадаємо, Днями стало відомо, що у травні 2023 року очільник Київміськбуду разом із дружиною піднявся на Еверест та зафіксував рекорд. Вони стали першими українцями, які піднялися на найвищу вершину Землі.

Журналісти провели розслідування та з’ясували, що Кушнір виїхав з України за допомогою купленої довідки про інвалідність.

До слова, підйом на Еверест подружжю обійшовся у $150 тис.

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