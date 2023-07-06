Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків

Ігор Кушнір Київміськбуд
Фото: УНІАН

Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра, який купив інвалідність, щоб виїхати за кордон та піднятися на Еверест, відсторонено від виконання обов’язків. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Він розповів, що на його вимогу відбулося спільне засідання наглядової ради та правління ПрАТ Київміськбуд, де було ухвалено рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

– На цей час керівник Київміськбуду Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ Київміськбуд та її керівництва, – повідомив він. 

Нагадаємо, Днями стало відомо, що у травні 2023 року очільник Київміськбуду разом із дружиною піднявся на Еверест та зафіксував рекорд. Вони стали першими українцями, які піднялися на найвищу вершину Землі.

Журналісти провели розслідування та з’ясували, що Кушнір виїхав з України за допомогою купленої довідки про інвалідність. 

До слова, підйом на Еверест подружжю обійшовся у $150 тис.

Віталій Кличко, Еверест, Київміськбуд, скандал
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Новий скандал: охоронець магазину заявив про “російськомовне місто Київ”
Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків
”Країна 404″: у Харкові таксист заперечив існування України та нахамив пасажирці
Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків
Уряд оголосив догану Кличку та очільнику КМВА
засідання Кабміну
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Купив інвалідність аби підкорити Еверест. Керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра відсторонили від обовʼязків
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь