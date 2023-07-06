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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Операція з виснаження. ЗСУ завдали серію ударів по обʼєктах окупантів

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Напередодні, 4-5 липня, ЗСУ завдали ударів по важливих тилових об’єктах російської армії. Зокрема в Макіївці Донецької області та на інших ділянках окупованої території України.

Ймовірно, це є частиною великої скоординованої кампанії, яка має погіршити становище росіян одночасно з розтягуванням та виснаженням їхніх сил на фронті.

Про це йдеться в зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляють в ISW, 4-5 липня ЗСУ завдали серії ракетних ударів по тилових позиціях Росії уздовж усього фронту. Кадри з підтвердженою геолокацією, які були опубліковані 4 липня, показують, що українські сили завдали удару по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області (6 км на північний схід від Донецька). 

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Низка геолокованих кадрів від 5 липня також відображає наслідки ймовірних ударів ЗСУ по російських позиціях поблизу Дебальцевого (52 км на північний схід від Донецька), по залізничній станції в Ясинуватій (6 км на північний схід від Донецька), а також ймовірного ракетного удару HIMARS по будівлі російської окупаційної адміністрації у Волновасі Донецької області (35 км на південний захід від Донецька).

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Операція з виснаження. ЗСУ завдали серію ударів по обʼєктах окупантів

Як стверджували російські “військкори” – українські війська завдали ударів по російських позиціях біля Якимівки (16 км на південний захід від Мелітополя) і намагалися вдарити по Бердянську в Запорізькій області крилатими ракетами Storm Shadow. 

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Водночас російські джерела стверджували, що системи ППО окупантів нібито збили українську ракету в районі Бердянська. Місцевий Telegram-канал Херсонської області також повідомив, що російську ППО довелося пустити в дію поблизу окупованого Скадовська Херсонської області (60 км на південний схід від Херсона).

Це свідчить про те, що ЗСУ розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на погіршення російського логістичного забезпечення та наземних ліній комунікацій (GLOC) по всьому театру бойових дій. Адмірал Ентоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії, 4 липня заявив, що українські сили проводять операцію з “виснаження, розтягування та завдання ударів” по російських силах, щоб зламати російські оборонні лінії.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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