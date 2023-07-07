Працює ППО: на Дніпропетровщині лунають вибухи

Повідомляється про вибухи на Дніпропетровщині. Є інформація, що працює ППО.

Наразі офіційної інформації немає. Стежимо за ситуацією.

Нагадаємо, що вчора, 5 липня, у Дніпропетровській області також було чутно звуки вибухів і повідомлялось про роботу ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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