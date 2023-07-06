США внесуть касетні боєприпаси у новий пакет допомоги Україні – ЗМІ

Білий дім планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть касетні боєприпаси.

Про це агентству Reuters повідомили два американські чиновники.

Касетні боєприпаси є зброєю, яку вперше було використано під час Другої світової війни. Зазвичай касетний снаряд випускає велику кількість дрібних бомб, щоб вражати живу ціль противника.

Водночас вони не завжди вибухають одразу, через що становлять небезпеку для цивільного населення в майбутньому, тому були заборонені в більшості країн світу згідно з договором 2008 року під назвою Конвенція про касетні боєприпаси, який США, Росія і Україна не підписали.

Водночас агентство Reuters вказує, що адміністрація президента США Джо Байдена “активно розглядає” надання касетних боєприпасів Україні.

Так, прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що надання касетних боєприпасів Україні перебуває на “активному розгляді”, але поки що немає жодних офіційних заяв, повідомляє Reuters.

Раніше сьогодні New York Times повідомила, що США планують надати Україні касетні боєприпаси, які заборонені більш ніж у 120 країнах, оскільки вони можуть вбивати без розбору на великій території.

Human Rights Watch закликала Росію та Україну припинити використання касетних боєприпасів і закликала США не постачати їх.

Джерело : Reuters

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