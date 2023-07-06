В Офісі президента показали перші кадри після ракетного удару у Львові

Керівник Офісу президента України показав перші кадри після влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Львові.

Відео він опублікував у своєму Тelegram-каналі.

– Одразу після удару російської ракети по цивільним у Львові…Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих у Львові, – написав він.

Нагадаємо вночі 6 липня, у Львові близько 2:45 ночі пролунали вибухи. У місті працювала ППО, втім через влучання уламків ракети в житловий будинок загинуло четверо людей.



Співробітники ДСНС дістали з-під завалів сімох осіб, евакуювали – 64.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Андрій Садовий

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