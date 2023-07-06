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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Відновлено живлення Запорізької АЕС від основної лінії – Котін

Петро Котін

Президент Енергоатому Петро Котін повідомив про відновлення живлення Запорізької АЕС з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

– Наразі живлення на станції поновлено, і на сьогодні вона живиться від двох ліній – одна 750 кВ, інша 330 кВ (резервна), – уточнив він.

За його словами, тимчасово окупована ЗАЕС 4 липня о 01:21 перейшла в режим часткового блекауту після втрати живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, поки з резерної лінії 330 кВ не було заживлено усі енергоблоки.

Тобто станцію на два дні переключили на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була пошкоджена чотири місяці тому і знову підключена лише 1 липня.

Раніше в МАГАТЕ повідомили, що Запорізьку атомну електростанцію 1 липня вперше за чотири місяці знову було підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач напругою 330 кВ.

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Фото: Енергоатом

Війна в Україні, Енергоатом, ЗАЕС, Запорізька область, Російська агресія
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