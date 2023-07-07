Якби ми хотіли воювати, були б на території Росії – Зеленський

Україна просить про допомогу, бо хоче вижити і відновити своє життя. Якби наша країна хотіла би просто воювати, то вже була б у Росії.

Про це під час пресконференції у Болгарії заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми говоримо про деякі цифри з нашими партнерами, і Болгарія не виняток. Ми вдячні за допомогу. Щоб ви зрозуміли кількість снарядів. Це велика допомога. Але нам це на п’ять днів. Розумієте, що таке війна? Який апетит цієї трагедії, – йдеться у заяві.

Президент зазначив, що Україна воює, бо просто хоче відновити своє життя, хоче вижити, саме тому і просить про допомогу у партнерів.

– Якби ми хотіли воювати, ми б були на території Росії, – додав президент.

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