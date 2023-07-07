Служба 112. У Києві запрацював єдиний номер для будь-якої надзвичайної ситуації

У Києві повноцінно запрацювала служба 112, послугами якою жителі столиці можуть скористатися у будь-якій надзвичайній ситуації.

Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

– МВС повноцінно запровадило службу 112 у Києві – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 вже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю, – написав міністр.

Він зазначив, що до операторів служби надходять дзвінки від громадян, а потім, залежно від конкретної ситуації, запити перенаправляють до необхідних підрозділів.

У службі 112 працюють оператори, які володіють мовою жестів. Вони можуть спілкуватися за допомогою відеозв’язку – для цього потрібно відправити SMS-повідомлення на номер 112 та чекати на з’єднання.

Клименко наголосив, що зараз службу планують запустити у всіх містах-мільйонниках, а потім – по всій території держави.

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