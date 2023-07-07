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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ ліквідували ще пів тисячі окупантів – Генштаб

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби ліквідували ще орієнтовно 510 російських окупантів.

Втрати РФ на 7 липня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 232 810 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4 070 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7 944 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4 330 (+20) од,
  • РСЗВ / MLRS – 658 (+1) од,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 408 (+4) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 652 (+17),
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 271 (+7),
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 898 (+10) од,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 612 (+7).

Джерело: Генштаб ЗСУ
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