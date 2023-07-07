Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ ліквідували ще пів тисячі окупантів – Генштаб
Українські захисники протягом доби ліквідували ще орієнтовно 510 російських окупантів.
Втрати РФ на 7 липня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 232 810 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4 070 (+2) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7 944 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 4 330 (+20) од,
- РСЗВ / MLRS – 658 (+1) од,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 408 (+4) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 652 (+17),
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 271 (+7),
- кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 898 (+10) од,
- спеціальної техніки / special equipment ‒ 612 (+7).
Джерело: Генштаб ЗСУ
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