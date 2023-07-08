Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір РФ – Подоляк

Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір РФ і там почнеться перерозподіл влади на різних рівнях.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Росія йде тим шляхом, по якому має йти історично. Для цього треба пришвидшити тільки процеси по лінії фронту. Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації і там почнуться перехоплення влади на різних рівнях, – сказав Подоляк.

Він зауважив, що процеси розпаду політичної системи у Росії уже почалися і вони очевидні.

– Але на сьогодні немає консенсусу російських еліт – як вони хочуть особисто зберегти своє фізичне існування, що для цього треба зробити та хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого Путіна, – додав радник керівника ОП.

Він наголосив, що це об’єктивний процес, який буде йти паралельно зі збільшенням тиску України по лінії фронту. Як наслідок, внутрішні процеси “ерозії” пришвидшуватимуться.

Подоляк назвав три дії, завдяки яким може відбутися прискорення цих процесів, – це активні та ефективні дії ЗСУ, конкретні політичні заяви та дії партнерів і суттєве обмеження будь-якого спілкування й участі Росії у міжнародних інституціях.

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