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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір РФ – Подоляк

Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір РФ – Подоляк

Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір РФ і там почнеться перерозподіл влади на різних рівнях.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Росія йде тим шляхом, по якому має йти історично. Для цього треба пришвидшити тільки процеси по лінії фронту. Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації і там почнуться перехоплення влади на різних рівнях, – сказав Подоляк.

Він зауважив, що процеси розпаду політичної системи у Росії уже почалися і вони очевидні.

– Але на сьогодні немає консенсусу російських еліт – як вони хочуть особисто зберегти своє фізичне існування, що для цього треба зробити та хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого Путіна, – додав радник керівника ОП.

Він наголосив, що це об’єктивний процес, який буде йти паралельно зі збільшенням тиску України по лінії фронту. Як наслідок, внутрішні процеси “ерозії” пришвидшуватимуться.

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Подоляк назвав три дії, завдяки яким може відбутися прискорення цих процесів, – це активні та ефективні дії ЗСУ, конкретні політичні заяви та дії партнерів і суттєве обмеження будь-якого спілкування й участі Росії у міжнародних інституціях.

Війна в Україні, Михайло Подоляк, Росія
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