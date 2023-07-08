Валентина Летяк, редакторка стрічки
Готуються тікати? Окупанти розробили план “евакуації” з Маріуполя – ЦНС
За даними українського підпілля, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план так званої евакуації з міста, яким передбачено вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни також прискорили вантажні операції в Маріупольському морському порту, зокрема вивезення українського зерна.
За останні два тижні у різних районах міста було знайдено вісім убитих загарбників. Шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ЦНС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео