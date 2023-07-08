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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Готуються тікати? Окупанти розробили план “евакуації” з Маріуполя – ЦНС

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

За даними українського підпілля, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план так званої евакуації з міста, яким передбачено вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни також прискорили вантажні операції в Маріупольському морському порту, зокрема вивезення українського зерна.

За останні два тижні у різних районах міста було знайдено вісім убитих загарбників. Шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ЦНС

Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь, Російська агресія
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