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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Передача касетних боєприпасів важлива для перебігу наступальних дій України – західний аналітик

касетні боєприпаси США

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман заявив, що надання Сполученими Штатами Україні касетних боєприпасів може мати “суттєвий вплив, який не може бути досягнутий за допомогою інших засобів”.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Надання касетних боєприпасів Україні на цьому етапі може мати значний вплив, що перевищує той, який може бути досягнутий за допомогою інших засобів. Попри недоліки, розблокування цих запасів має важливі наслідки для перебігу наступальних дій України, – вважає Кофман.

Він зазначив, що контрнаступ України наразі обмежений “наявними артилерійськими боєприпасами” і що прогрес був “повільним і складним”.

На його думку, обережність з боку Києва під час контрнаступу, ймовірно, пов’язана не з живою силою, а з боєприпасами.

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Кофман додав, що надання Україні касетних боєприпасів “зменшить часовий тиск” на українські операції, а також означатиме, що США мають “набагато кращі можливості для підтримки військових зусиль України в наступному році”, які потребують значної кількості артилерійських боєприпасів на щомісячній основі.

Він додав, що, хоча інші можливості можуть бути дуже корисними, надання касетних боєприпасів може виявитися більш ефективним.

Напередодні США оголосили про виділення нового пакету допомоги на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155-мм. Водночас, Іспанія, Велика Британія та Німеччина виступили проти надання Україні касетних боєприпасів.

Джерело: Майкл Кофман

Фото: US DoD

Війна в Україні, США, Україна
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