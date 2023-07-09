Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені – Подоляк

Станом на 8 липня Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені.

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався “прекрасний новий світ”, – наголосив Подоляк.

Він зауважив, що у “новому світі” Росію й на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно “ставитимуть на відоме їй місце”.

Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

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