У хворій голові можливі різні варіанти: Міноборони про ризики повторного нападу РФ на Київ

Україна не виключає можливостей повторного наступу Росії на Київ, проте оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

– Ми не виключаємо жодної можливості. У хворій голові можливі різні варіанти, але сил і засобів для проведення відповідного наступу на Київ, враховуючи те, що у нас оборона дуже потужна, багатоешелонована – варіантів для здорового глузду немає жодних, – сказав Павлюк.

Крім того, він зазначив, якщо російські військові все ж наважаться на нову атаку на Київ, то Сили оборони “перемелять ще декілька тисяч” загарбників.

Водночас Павлюк нагадав, що на початку повномасштабної війни найбільш маневрена і мобільна сила російських військ була зосереджена на Київському напрямку. Проте, за його словами, ефект несподіванки РФ не допоміг, українські військові гідно його зустріли навіть з невеликими силами у перші хвилини, змогли правильно організувати спротив і завдати таких втрат, що противник без поповнення не міг рухатися далі.

Павлюк зазначив, що найгарячішими й найнепередбачуванішими для оборони Києва були дні у середині березня 2022 року, коли ворог окупував плацдарм на території лівого берега Ірпеня.

– Дуже важливо було вибити його звідти, і це нам вдалося. Великими зусиллями, але противник був знищений, і після цього почалося визволення Київщини. Не було у нього сил і засобів – вони всі були скуті на Сході, – щоб розвивати наступ за рахунок інших сил, – сказав перший заступник міністра.

Після цього почався відступ російських військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

– Розуміючи, що на кількох напрямках не буде успіху, противник змушений був з ганьбою тікати з Київської, Сумської, Чернігівської областей, під нашим тиском. Він сам не йшов – постійно йшли бої, постійно були наші вже спроби оточити і знищити його. Під цим тиском … він змушений був залишити цю територію і зосередитись на Донецькій і Луганській областях, – наголосив Павлюк.

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