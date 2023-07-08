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У Криму окупанти готуються відбивати наступ ЗСУ – Military Media Center

кримський міст

Російські війська почали підготовку до можливих бойових дій на тимчасово окупованому півострові Крим.

Про це інформує Military Media Center.

У повідомленні зазначається, що окупаційні війська готуються відбивати наступ українських сил на півострові.

– З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Military Media Center заявили, що російські окупанти посилюють захист кримських перешийків.

– В Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські війська встановлюють кутові відбивачі на незаконно побудованому Кримському мосту, оскільки бояться ударів Сил оборони України.

Війна в Україні, Крим, Російська агресія
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