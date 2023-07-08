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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У найбільших містах України планується посилення ППО – Резніков

У найбільших містах України планується посилення ППО – Резніков
Фото: Факти ICTV

Україна має намір посилити системи протиповітряної оборони в містах України, як це зроблено в Києві.

Про це заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

– Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Це очевидно суперечило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо, – написав він.

Олексій Резніков каже, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для нього часом “переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і водночас впевненості, що ми переможемо”.

– Ми маємо не просто звільнити від них нашу землю – ми маємо зробити так, щоб це зло дуже довго не могло оговтатися і кілька поколінь не було здатне на агресію, – наголосив очільник МО України.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що в Україні вперше в світі була об’єднана й ефективно використовується протиповітряна оборона на прикладі новітніх західних та радянських систем.

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Війна в Україні, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Олексій Резніков, Харків
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