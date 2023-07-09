Ми розуміємо, як можна змінити хід бойових дій – Ігнат

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, яке озброєння потрібне Україні для перемоги над військами РФ.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Ігнат зазначив, що рішення США передати ЗСУ касетні боєприпаси говорить про те, що Україну підтримуватимуть і надалі, можливо, і потужнішим озброєнням.

– Нам дуже потрібні не лише крилаті ракети, але й комплекси ATACMS. Ми розуміємо, як можна ними змінити хід бойових дій, як можна змінити хід бойових дій F-16, який зможе зробити дуже багато і переломити хід цієї війни, – сказав він.

Речник Повітряних сил зауважив, що пакети військової допомоги Україні завжди містять пункти про додаткові зенітні керовані ракети до різних систем, зокрема Patriot. Водночас кількість боєприпасів ніколи не озвучується, щоб не давати ворогу таку інформацію.

– Нас підтримують. Зенітні ракетні системи теж на черзі. Але боєприпаси до них – це те, що постійно йде в хід щодня… Тому без зенітних ракет буде дуже важко стримувати засоби повітряного нападу противника, – додав він.

Він також подякував партнерам за допомогу і наголосив, що Україна розраховує на більше.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що від армії РФ найближчим можна чекати на “чергові жести доброї волі на Сході та на Півдні України”.

Фото: Медіацентр Україна

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