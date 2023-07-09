Несуть менше загрози. У США випробували касетні боєприпаси для України

Американські військові заявили, що їхні касетні боєприпаси мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на американського військового посадовця.

Як пишуть журналісти, американські військові випробовували касетні боєприпаси, які адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена планує відправити в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси мають “коефіцієнт неспрацювань” 2,35% або нижче.

За словами джерела CNN, випробування боєприпасів “проводилося за допомогою бойових стрільб”, а не за допомогою імітаційних або віртуальних тестів.

Він запевнив, що касетні боєприпаси моделі M864 і M483A1, які США планують надіслати, востаннє випробовувались у 2020 і 2017 роках відповідно.

Посадовець пояснив, що боєприпаси випробовувалися різними способами.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155 мм.

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