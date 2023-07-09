Підбив літак РФ і загинув: пілоту Євгену Лисенку надали Героя України

Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України військовому пілоту Євгену Лисенку, який загинув у повітряному бою під Житомиром.

Відповідний указ №392/2023 з’явився на сайті глави держави.

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю надати звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Лисенку Євгену Вадимовичу — майору (посмертно), – йдеться в указі.

Нагадаємо, що Євген Лисенко загинув 9 березня 2022 року в повітряному бою з двома російськими винищувачами між селами Новопіль та Окілок на Житомирщині.

27-річний український пілот підбив ворожий літак. Однак його бойовий винищувач МіГ-29 взяв на себе удар ППО російської авіації та загорівся.

Євген Лисенко не катапультувався, а спрямував свій літак у поле на околиці села, якомога далі від осель.

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