Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну

У місті Мукачево Закарпатської області затримали підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Вчора, 8 липня, місцеві мешканці повідомили у поліцію, що на березі річки оголений чоловік купається з маленькою дівчинкою, яка також без купальника. Чоловік запевняв перехожих, що це нібито його дочка, але вони йому не повірили.

Правоохоронці застали на місці події малолітню дитину та 62-річного чоловіка. Поліція встановила, що чоловік почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку.

– Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. Вже у водоймі чоловік почав вчиняти інші розпусні дії, які повторювалися і на березі річки, – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи), яка передбачає до 8 років ув’язнення.

У поліції готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу і наполягатимуть на триманні під вартою.

Родину потерпілої дівчинки встановили, наразі з ними працює ювенальна поліція.

Джерело, фото: поліція Закарпатської області

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.