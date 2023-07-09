Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк

Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк

Російські окупаційні війська частково повертаються на позиції, які покинули після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

– Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються, але ця робота для них ускладнена своїм же замінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими рубежами, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти не хочуть повертатись, адже їм було дуже комфортно на тих рубежах оборони, куди їх відкинула вода.

– Їм сподобалося там, де більш укріплено і подалі від наших сил артилерії. Тому повернення на ці позиції відбувається дуже неохоче. Командуванню доводиться заштовхувати туди особовий склад, тому що вони розуміють, що йдуть в принципі за квитком в один кінець, – додала речниця.

За її словами, там дуже складна гуманітарна ситуація.

– Вони продовжують потерпати дуже серйозно від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру все ж таки, – підсумувала вона.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що від армії РФ найближчим можна чекати на “чергові жести доброї волі на Сході та на Півдні України”.

Читайте також
Шлях України до НАТО точно стане коротшим. Кулеба про очікування від саміту
Дмитро Кулеба

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Домовилися діяти разом – Зеленський з Дудою обговорили майбутній саміт НАТО
Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк
Компенсують снарядний дефіцит та відновлять паритет на полі бою. Подоляк про касетні боєприпаси для України
Михайло Подоляк
Здатна виявляти ППО та літаки на великій відстані: Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул
Олексій Резніков
Зеленський провів нараду в замку Любарта на Волині: які питання обговорили
Володимир Зеленський
На Таврійському напрямку росіяни втратили більше двох рот – Тарнавський
військові ЗСУ
Відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
Постраждалі від удару по Львову розповіли, як їм вдалось врятуватись
Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь