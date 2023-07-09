Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк
Російські окупаційні війська частково повертаються на позиції, які покинули після підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону.
– Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються, але ця робота для них ускладнена своїм же замінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими рубежами, – сказала вона.
Гуменюк зазначила, що окупанти не хочуть повертатись, адже їм було дуже комфортно на тих рубежах оборони, куди їх відкинула вода.
– Їм сподобалося там, де більш укріплено і подалі від наших сил артилерії. Тому повернення на ці позиції відбувається дуже неохоче. Командуванню доводиться заштовхувати туди особовий склад, тому що вони розуміють, що йдуть в принципі за квитком в один кінець, – додала речниця.
За її словами, там дуже складна гуманітарна ситуація.
– Вони продовжують потерпати дуже серйозно від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру все ж таки, – підсумувала вона.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що від армії РФ найближчим можна чекати на “чергові жести доброї волі на Сході та на Півдні України”.
Джерело: телемарафон
Фото: Медіацентр Україна
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