Повернення росіян на позиції, звідки відступила вода, ускладнене їхнім же мінуванням – Гуменюк

Російські окупаційні війська частково повертаються на позиції, які покинули після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

– Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються, але ця робота для них ускладнена своїм же замінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими рубежами, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти не хочуть повертатись, адже їм було дуже комфортно на тих рубежах оборони, куди їх відкинула вода.

– Їм сподобалося там, де більш укріплено і подалі від наших сил артилерії. Тому повернення на ці позиції відбувається дуже неохоче. Командуванню доводиться заштовхувати туди особовий склад, тому що вони розуміють, що йдуть в принципі за квитком в один кінець, – додала речниця.

За її словами, там дуже складна гуманітарна ситуація.

– Вони продовжують потерпати дуже серйозно від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру все ж таки, – підсумувала вона.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що від армії РФ найближчим можна чекати на “чергові жести доброї волі на Сході та на Півдні України”.

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

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