Росіяни забороняють мешканцям ТОТ спілкуватись з жителями вільної України – Центр нацспротиву

Окупанти намагаються інформаційно ізолювати тимчасово окуповані території, забороняючи місцевим спілкуватись з жителями вільної України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначено, що на Луганщині для боротьби зі зливом інформації щодо розташування військ РФ окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім, хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Зокрема, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що РФ поспіхом набирає поліцейських для проведення псевдовиборів на ТОТ.

Джерело: Центр нацспротиву

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