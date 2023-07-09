ЗСУ під вогнем ворожої артилерії відбили всі атаки в районі Мар’їнки – Генштаб

Збройні сили України протягом 500-ї доби повномасштабної війни зробили все можливе для руйнування планів ворога.

Так, на Куп’янському напрямку українські воїни, стійко тримаючи оборону, відбили всі ворожі атаки.

Не увінчались успіхом усі спроби російських окупантів штурмом витіснити українські війська із займаних позицій у районі Веселого Донецької області на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Іванівське, Дружківка, Біла Гора, Дружба.

Артилерію росіяни залучали для обстрілів населених пунктів Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

Провалився наступ армії РФ у районах Новокалинове, Степове, Першотравневе та Невельське Донецької області на Авдіївському напрямку.

На Мар’їнському напрямку українські захисники під ворожим вогнем артилерії відбили всі атаки в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку військові РФ вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог прагне завадити подальшому просуванню українських військ.

Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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