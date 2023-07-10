Деградація та руйнування. Окуповані території стрімко перетворилися на Кубу – ГУР

“Русскій мір” несе з собою деградацію, руйнування та відкидає людей в доіндустріальну епоху. Це можна побачити, спостерігаючи за життям в ОРДЛО та в Криму, де людський розвиток зупинився ще в 2014 році.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

– Українські тимчасово окуповані території за неповне людське життя стрімко перетворилися на Кубу, де з приходом до влади комуністів почалася тотальна деградація та ізоляція країни, згорнулися політичні та економічні свободи, а саме кубинське суспільство перетворилося вна гетто-заповідник дрімучої стагнації, – сказав керівник воєнної розвідки Кирило Буданов.

Зазначено, що ціною так званого визволення, про яке брехав Кремль під час окупації ще в 2014 році, є подальше руйнування застарілої інфраструктури, падіння соціального капіталу, тотальна деградація освіти, культури, науки, а також відсутність можливостей будь-якого розвитку.

Україна тим часом запустила декілька важливих реформ – від децентралізації до можливості без перешкод відвідувати інші країни світу, зокрема Європейського Союзу.

У розвідці вказують, що ми повинні негайно визволити загарбані території, щоб дати шанс українським громадянам в окупації на майбутнє.

– Інакше ці території перетворяться на безпросвітне Дике поле ХХІ століття, а люди та їхні долі – в заручників імперських амбіцій кремлівських недоумків, – додають в управлінні.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що окупанти намагаються інформаційно ізолювати тимчасово окуповані території, забороняючи місцевим спілкуватися з жителями вільної України.

Джерело : ГУР

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