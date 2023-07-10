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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ситуація вздовж усієї лінії фронту напружена і складна – Гуменюк

Наталія Гуменюк

Станом на понеділок, 10 липня, ситуація вздовж усієї лінії фронту напружена і складна.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Ситуація вздовж усієї лінії фронту напружена і складна. На деяких ділянках вона розвивається досить динамічно, якщо говорити про Запорізький напрямок. На Дніпровському напрямку вздовж річки ситуація напружена, але більш-менш стабільна, ворог в обороні й намагається утримати ті рубежі, які облаштовані, укріплені, – сказала вона.

За словами Гуменюк, війська РФ не знають, звідки чекати максимальної загрози, тому розосереджують зусилля Сил оборони України, продовжуючи обстріли на Очаківському напрямку, відтягуючи туди сили та резерви Сил оборони. Також ворог атакує керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку, там він намагається “руйнувати все”. Окрім того, окупанти потужно обстрілюють Херсонський та Антонівський напрямки.

Українські війська зі свого боку проводять контрбатарейну боротьбу та зачищають дистанційно територію, яка дозволить полегшити ситуацію з обстрілами правого берега.

Раніше у Генштабі повідомили, що за минулий тиждень Сили оборони на Мелітопольському й Бердянському напрямках просунулися на понад 1 км. А загалом від часу початку наступу на цих напрямках вдалося повернути 8,6 км наших територій.

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Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні
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