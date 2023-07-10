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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Бахмуті ЗСУ тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

В Бахмуті вже декілька днів українські воїни тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед ЗСУ взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута. 

Тим часом командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що у Бахмуті ворог перебуває в пастці.

Він розповів, що аеророзвідкою виявлена позиція росіян з ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили ворога.

– Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій, – написав Сирський у своєму Тelegram.

За минулий тиждень Сили оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках просунулися на понад 1 км. А загалом від  початку наступу на цих напрямках вдалося повернути 8,6 км наших територій.

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Бахмут, Ганна Маляр, ЗСУ, контрнаступ, Олександр Сирський
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