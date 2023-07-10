Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини

Служба безпеки викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську агресію проти України.

– У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та особисто очільника Кремля. Також він героїзував Кадирова й виправдовував воєнні злочини рашистів, – йдеться у повідомленні СБУ.

Як виявилося у процесі розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї “поновлення” Радянського Союзу та закликав до захоплення окупантами всієї території України.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:

комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;

заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою, серед яких портрет Адольфа Гітлера та Володимира Леніна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Джерело : СБУ

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