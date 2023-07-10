Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини

Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську агресію проти України.

– У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та особисто очільника Кремля. Також він героїзував Кадирова й виправдовував воєнні злочини рашистів, – йдеться у повідомленні СБУ.

Як виявилося у процесі розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї “поновлення” Радянського Союзу та закликав до захоплення окупантами всієї території України.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:

  • комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;
  • заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою, серед яких портрет Адольфа Гітлера та Володимира Леніна.

Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також
СБУ викрила колишнього комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання “ЛДНР”
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини

Джерело: СБУ
СБУ, УПЦ МП, Черкаська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
СБУ викрила колишнього комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання “ЛДНР”
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
Готував ракетний удар по шпиталю на Миколаївщині: СБУ затримала інформатора спецслужб РФ
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
На Одещині бізнесмен хотів відкупитися від СБУ за €90 тис.
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
На Черкащині сталася ДТП за участю автобуса – 23 людини травмовані
дтп
Поставляла знеболювальні для солдат РФ: СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
Відео
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ярослава Марущенко
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Закликав до захоплення України: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Черкащини
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь