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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

8-річна дитина залишилась сиротою: що відомо про трагедію в сім’ї залізничників через удар по Оріхову

Обстріл Оріхова 9-10 липня 2023
Фото: Нацполіція

Укрзалізниця піклуватиметься про 8-річну дитину загиблих в Оріхові залізничників до її повноліття. Що відомо про цю історію, а також про загиблих батьків – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що трапилося

9 липня Росія ударила по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого загинуло семеро людей, серед яких і батьки 8-річної дитини. Це сталося, коли людям роздавали волонтерську допомогу.

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Що відомо про дитину

У 8-річної дитини залізничників немає більше нікого, тож тепер про неї буде піклуватися Укрзалізниця.

Голова Укрзалізниці Євген Лященко висловив співчуття рідним загиблих.

– На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обов’язок – допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничників, які загинули внаслідок війни, – зазначив він.

Тож дитина до свого повноліття отримуватиме від компанії щорічну грошову допомогу та можливість оздоровлення. Крім того, плануються виплати в рамках програми Залізна родина.

Що відомо про загиблих залізничників

Батька дитини звали Віталій Юшко. Він народився у 1976 році, а трудову діяльність на залізничному транспорті розпочав у 1995 році електромонтером СЦБ Пологівської дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці. Там же згодом працював електромеханіком, старшим електромеханіком. Показав себе висококваліфікованим працівником, неодноразово був відзначений відомчими та галузевими нагородами, зокрема почесною грамотою Міністерства інфраструктури України.

Мати дитини звали Ольга Очкас. Вона народилася у 1978 році, з 1999 року працювала на станції Оріхівська. Пройшла шлях від прибиральника виробничих приміщень до чергового по залізничній станції, на цій посаді й працювала з 2004 року.

– Це подружжя багато часу присвятило волонтерству в пункті незламності міста Оріхів, допомагало людям виживати. Трагедія сталася в оріхівській школі, коли Ольга та Віталій виконували свої волонтерські обов’язки, – додали в Укрзалізниці.

загиблі, Запорізька область, Укрзалізниця
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