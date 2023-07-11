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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Байден виступає за скасування ПДЧ для України на її шляху до НАТО

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України в НАТО.

Про це агентству EFE повідомив неназваний американський високопосадовець.

Зазначається, що Байден виступає за скасування так званого Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Це означає, що українському уряду не доведеться виконувати багаторічну програму для демонстрації того, що Україна виконала необхідні для вступу реформи у сфері оборони, економіки та політики.

Зазначається, що у США вважають, що членство України в НАТО стане можливим лише після закінчення війни, яку розв’язала Росія.

Нагадаємо, що 10 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до вступу в НАТО.

Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що переговори з цього приводу ще тривають.

А сьогодні, 12 липня, генсек повідомив, що план вступу України до НАТО запропонують 12 липня на інавгураційному саміті.

Війна в Україні, Джо Байден, НАТО, Саміт, Саміт НАТО
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