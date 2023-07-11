Це позитивний меседж для України: Столтенберг прокоментував рішення, узгоджені на саміті

Рішення, які сьогодні узгодили союзники по НАТО у Вільнюсі – це позитивний спільний меседж для України.

Про це заявив генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг, коментуючи допис президента Володимира Зеленського з критикою країн НАТО.

– Те, що сьогодні узгодили союзники – це позитивний спільний меседж для України про продовження нашої підтримки, а також щодо шляху до членства в НАТО. Це передбачає практичну допомогу для забезпечення повної взаємодії між силами НАТО та України, це створення Ради Україна — НАТО, а також усунення необхідності плану дій, – сказав він.

За словами Столтенберга, Україна отримає запрошення до НАТО, коли виконає всі необхідні умови.

Генсек додав, що за останні дні партнери зробили значні заяви щодо військової підтримки України.

Зокрема, він нагадав про обіцянку Франції надати Україні далекобійні ракети, а також про зобов’язання Німеччини посилити українську протиповітряну оборону.

– Це сильні заяви, які несуть Києву позитив, – наголосив генсек НАТО.

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