До якого віку можуть мобілізувати в Україні – пояснює адвокат

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та спроможні виконувати військовий обовʼязок, можуть бути мобілізовані.

До якого віку можуть мобілізувати в Україні – дізнавалися Факти ICTV.

Загальна мобілізація в Україні: до якого віку можуть забрати на службу

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії.

До запасу першої належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.

Згідно зі статтею 28 Закону Про військовий обов’язок і військову службу, запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

Перший розряд — до 35 років.

Другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком. Перший розряд:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

– Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку, – каже Кравець.

Проте чоловік навіть після досягнення 60 років може піти в лави ЗСУ за власним бажанням та стати добровольцем.

Кого можуть мобілізувати у 2023 році

За законом, мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

військові (у тому числі контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;

придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу;

обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду служби;

зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВВК;

особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;

особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.

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