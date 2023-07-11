Фіктивне кохання заради виїзду за кордон: на Одещині ухилянт намагався втекти у “весільну подорож”

На Одещині прикордонники затримали 32-річного чоловіка, який для того, щоб виїхати за кордон, одружився з 56-річною жінкою з інвалідністю. Він одразу після “одруження” спробував перетнути пункт пропуску.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що 32-річний житель одного з сіл Южненської міської громади Одеської області знайшов у мережі оголошення про можливість одружитися з жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації та залишити Україну. За це він сплатив 8 тис. грн. “Нареченому” підшукали 56-річну жінку з інвалідністю – і вони одружилися в Одесі.

“Закохані” одразу після шлюбу рушили до кордону, щоб ухилянт міг виїхати з України.

– Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо щирості почуттів подружжя. Різниця у віці між “молодятами” була суттєвою. Жінка була старша за чоловіка більш ніж на 20 років. А дата одруження збігалася з днем “весільної” подорожі за кордон. Виявилося, що “іскра” у стосунках між молодятами промайнула лише для перетину чоловіком кордону, – повідомили у відомстві.

Прикордонники затримали “закоханих” на пункті пропуску Старокозаче. Чоловік зізнався, що уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Його затримали та передали поліції.

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