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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Фіктивне кохання заради виїзду за кордон: на Одещині ухилянт намагався втекти у “весільну подорож”

Фіктивне кохання заради виїзду за кордон: на Одещині ухилянт намагався втекти у “весільну подорож”
Фото: Держприкордонслужба

На Одещині прикордонники затримали 32-річного чоловіка, який для того, щоб виїхати за кордон, одружився з 56-річною жінкою з інвалідністю. Він одразу після “одруження” спробував перетнути пункт пропуску.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що 32-річний житель одного з сіл Южненської міської громади Одеської області знайшов у мережі оголошення про можливість одружитися з жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації та залишити Україну. За це він сплатив 8 тис. грн. “Нареченому” підшукали 56-річну жінку з інвалідністю – і вони одружилися в Одесі.

Фіктивне кохання заради виїзду за кордон: на Одещині ухилянт намагався втекти у “весільну подорож”

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Фіктивне кохання заради виїзду за кордон: на Одещині ухилянт намагався втекти у “весільну подорож”

“Закохані” одразу після шлюбу рушили до кордону, щоб ухилянт міг виїхати з України.

– Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо щирості почуттів подружжя. Різниця у віці між “молодятами” була суттєвою. Жінка була старша за чоловіка більш ніж на 20 років. А дата одруження збігалася з днем “весільної” подорожі за кордон. Виявилося, що “іскра” у стосунках між молодятами промайнула лише для перетину чоловіком кордону, – повідомили у відомстві.

Прикордонники затримали “закоханих” на пункті пропуску Старокозаче. Чоловік зізнався, що уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Його затримали та передали поліції.

Війна в Україні, Воєнний стан, Держприкордонслужба, Одеська область, Прикордонники, Чоловіки
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