НАТО дасть нам безпеку, а Україна зробить його сильнішим – Зеленський у Вільнюсі

На одній із центральних площ Вільнюса – Лукішській – відбувається заключний етап акції Піднімаю прапор за Україну в НАТО за участю президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської.

У заході також взяли участь президент Литви Гітанас Науседа та його дружина Діана Науседене.

Під час виступу Зеленський перед кількатисячним натовпом подякував Литві й зізнався, що не розмовляє литовською, тому говоритиме українською – мовою героїв.

– Вільнюсе, я так хочу вітати тебе, вітати кожного з вас. Тут, у Вільнюсі, ми бачимо європейський прогрес, люди тут знають, що таке безпека і як її досягти, і знають, що безпека разом з Україною, – сказав глава держави.

Під час заходу у центрі Вільнюса підняли український прапор, який привезли з Бахмута, та пролунав український гімн.

– Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор із Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти й онуки.

Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни, – сказав президент.

За словами Зеленського, цей прапор означає, що ніколи знову не буде депортацій з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі та приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків у Празі та “зимових війн” проти свободи Фінляндії. Від наголосив – це означає, що жодних окупацій в Європі більше не буде.

Президент сказав, що приїхав до Вільнюса із вірою у рішення, партнерів та з вірою у сильне НАТО. Він сказав, що хотів би, аби ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які “всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це – завелике бажання?”.

Підсумовуючи свою промову він наголосив, що НАТО дасть Україні безпеку, а Україна зробить блок сильнішим.

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