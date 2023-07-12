Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети – Пісторіус
Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Handelsblatt.
– Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети – Ред.), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію, – сказав міністр у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.
Він додав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки вона є другим за значимістю союзником України.
– Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима, – заявив Пісторіус.
Нагадаємо, Німеччина має на озброєнні далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.
Наприкінці травня Україна офіційно запросила у ФРН цю зброю.
Раніше ракети Taurus пропонував передати ЗСУ німецький політик ХДС і полковник у відставці Родеріх Кізеветтер.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк