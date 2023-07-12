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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети – Пісторіус

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Handelsblatt.

– Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети – Ред.), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію, – сказав міністр у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Він додав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки вона є другим за значимістю союзником України.

– Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима, – заявив Пісторіус.

Нагадаємо, Німеччина має на озброєнні далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Наприкінці травня Україна офіційно запросила у ФРН цю зброю.

Раніше ракети Taurus пропонував передати ЗСУ німецький політик ХДС і полковник у відставці Родеріх Кізеветтер.

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