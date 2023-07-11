Погрожували спалити та додавали в кашу мишачий послід – українки про російський полон

Українки Вікторія Андруша та Людмила Гусейнова, яких вдалось повернути додому під час обмінів, розповіли про умови у російському полоні.

Про катування та ставлення з боку росіян жінки розповіли журналістам Настоящего времени.

Двадцятишестирічна Вікторія пробула у російському полоні пів року.

Її захопили 27 лютого 2022 року на Чернігівщині, коли росіяни почали проводити обшуки по домівках. Вони зайшли в будинок до батьків жінки і там знайшли її мобільний телефон, на якому було зроблено фото і відео їхньої техніки. Окупанти назвали жінку “навідницею та коригувальницею”.

– Після затримання очі були зав’язані, руки зв’язані. Вони просто ставили нас на коліна і говорили: “Ми вас зараз розстріляємо”. Коли ми вже конкретно приїхали в СІЗО, то там усі проходили процес “приймання”, – розповідає жінка.

Згодом людину виводять у коридор, де немає камер, і там просто відбувалося побиття настільки, наскільки росіяни вважали за потрібне. Було також використання електрошокера.

Окрім того, до полонених застосовувався психологічний тиск.

– Був момент, коли я говорила, що я вже відключаюся, я непритомнію. Вони не вірили, погрожували спалити живцем. І я розумію, що взагалі найболючіший метод тортур – це спалити людину живцем. І ось цей вогонь, який був біля мене, зачинені двері і момент, коли вони просто сміються…, – згадує Вікторія.

Вона зазначила, що буквально через день після цього “приймання” полонені мали роздягнутися. І на відео показати своє тіло і сказати, що їх тут не б’ють, не ображають і нормально ставляться.

За словами жінки, починаючи з першого дня перебування на території РФ, росіяни змушували полонених вчити гімн Росії. Якщо якесь слово було сказано не так чи проспівано тихо, вони могли співати півдня. Окрім того, росіяни наказували співати “День Победы”, “Катюша”, “Русская земля”, а також вчити вірші, такі як “Простите нас, родные россияне”.

Жінка вказує, що під час полону були нервові зриви, в декого і спроби суїциду. Росіяни ще потім тиснули на те, що, мовляв, у людини психіка слабенька, тому й не витримує.

– Був такий момент, коли нас просто вивели в коридор і включили відео про Маріуполь, коли показали розбомблене місто, коли показували дітей, які жили в підвалі, – додала вона.

Вікторію обміняли 22 вересня 2022 року.

Людмилі Гусейновій 61 рік, вона пробула у ворожому полоні 3 роки. Її заарештували на окупованій території в місті Новоазовськ.

– Це сталося 9 жовтня 2019 року. Просто зупинилася на вулиці, поруч машина. Вони вискочили, впихнули мене в той автомобіль. Повезли додому, провели обшук, знайшли українські книжки, український прапор, вдягли мішок на голову і повезли далі, – розповідає жінка.

В Донецьк її везли із мішком на голові. Коли привезли, примусили там роздягтися. Згодом почалися знущання, її кинули в камеру і дозволили зняти мішок. Тоді Людмилі сказали, що вона в Ізоляції – в’язниці, розташованій в окупованому Донецьку. Українські полонені часто називають її сучасним концтабором.

– Я не мала права сідати або лягати з 6 ранку до 10 вечора. Дуже пекучі лампи, вони були поруч, на близькій відстані від моїх нар. І це просто випалювало очі. І перші чотири дні, що я чула, це страшні крики. Я тільки молила бога, щоб це не були крики моїх рідних. Це було для мене найстрашніше, – додала вона.

Одного разу полонена завчасно залізла на другі нари, десь за 10 хвилин до відбою, оскільки вже не могла стояти. Тоді працівник в’язниці змусив її одягнути мішок на голову, взяв за ногу, скинув на підлогу і кілька разів ногами побив.

Були такі дні, що на день давали два невеликих шматочки хліба, дуже маленьких. І треба було цей хліб якось розтягувати. І воду, і все. Перлова каша була як каміння. Людмила вказує, що росіяни туди домішували якусь землю, мишачий послід, і це неможливо було їсти.

– Вони погрожували віддати мене на розваги до бойовиків. На другому поверсі цієї Ізоляції була казарма людей, які воювали проти України. Вони відчувають задоволення, коли жінку у віці примушують роздягатися. Вони чіпають, щипають, вони сміються, вони палицями десь чіпають або б’ють, – розповідає Людмила.

Людмила повернулася додому в рамках великого обміну 17 жовтня 2022-го.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2 526 українців та українок.

Джерело: Настоящее время

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