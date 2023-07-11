Владислава Ткаченко, редакторка стрічки
Захищено: Репетиторство в Україні: як можна вивчити польську мову не в школі
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Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк