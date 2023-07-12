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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія повинна негайно вивести війська та техніку з України, лише тоді можна досягти миру – НАТО

Єнс Столтенберг
Фото: Факти ICTV

Росія повинна негайно припинити агресивну війну та повністю й беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України.

Про це йдеться в тексті спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України.

– Росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю й беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що простягаються до її територіальних вод, – йдеться у тексті.

НАТО закликає всі країни не надавати жодного сприяння російській агресії і засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні.

– Підтримка Білорусі відіграла важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру, щоб російські сили могли атакувати Україну й підтримувати російську агресію. Зокрема, Білорусь, а також Іран, повинні припинити своє пособництво Росії та повернутися до дотримання міжнародного права, – зазначили в комюніке.

Країни-члени військового блоку вітають рішучу підтримку Генеральною асамблеєю ООН зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Також вони підтримують прагнення президента України Володимира Зеленського викласти принципи такого миру в його “формулі миру”.

– Ми віддані досягненню справедливого та міцного миру, що підтримує принципи Статуту ООН, зокрема суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Наголошуємо, що це неможливо здійснити без повного і беззастережного відходу Росії, – йдеться у комюніке.

Члени НАТО зазначають, що закликали Росію до конструктивної участі в переговорах з Україною, однак РФ не продемонструвала відкритості до справедливого й міцного миру.

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