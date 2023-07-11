США попередили Росію про неминучу відповідальність у разі теракту на ЗАЕС – Держдеп

США попередили Росію про неминучу відповідальність, якщо країна-агресор створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив представник Державного департаменту США Меттью Міллер.

Він зазначив, що міжнародна спільнота “абсолютно точно” притягне Росію до відповідальності за ядерну катастрофу на ЗАЕС.

– Ми вважаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці, — сказав він.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, чи реальна загроза ядерного удару РФ і теракту на ЗАЕС.

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