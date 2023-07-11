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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Сили оборони знищили вже 235 тис. російських окупантів – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 503-тю добу повномасштабної війни українські захисники знищили вже 235 020 російських окупантів.

Втрати РФ на 11 липня 2023

  • особового складу – близько 235 020 (+540),
  • танків ‒ 4 089 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 983 (+17),
  • артилерійських систем – 4 385 (+14),
  • реактивних систем залпового вогню – 672 (+4),
  • засобів протиповітряної оборони – 414,
  • літаків – 315,
  • вертольотів – 310 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 693 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1 271,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 966 (+29),
  • спеціальної техніки – 640 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ
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