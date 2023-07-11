Сили оборони знищили вже 235 тис. російських окупантів – Генштаб

На 503-тю добу повномасштабної війни українські захисники знищили вже 235 020 російських окупантів.

Втрати РФ на 11 липня 2023

особового складу – близько 235 020 (+540),

танків ‒ 4 089 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 7 983 (+17),

артилерійських систем – 4 385 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 672 (+4),

засобів протиповітряної оборони – 414,

літаків – 315,

вертольотів – 310 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 693 (+7),

крилатих ракет ‒ 1 271,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 966 (+29),

спеціальної техніки – 640 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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