Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Сили оборони знищили вже 235 тис. російських окупантів – Генштаб
На 503-тю добу повномасштабної війни українські захисники знищили вже 235 020 російських окупантів.
Втрати РФ на 11 липня 2023
- особового складу – близько 235 020 (+540),
- танків ‒ 4 089 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 7 983 (+17),
- артилерійських систем – 4 385 (+14),
- реактивних систем залпового вогню – 672 (+4),
- засобів протиповітряної оборони – 414,
- літаків – 315,
- вертольотів – 310 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 693 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1 271,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 966 (+29),
- спеціальної техніки – 640 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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