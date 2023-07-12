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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ можуть змусити росіян вийти з Бахмута під вогнем артилерії

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ можуть змусити росіян вивести свої війська з Бахмута Донецької області за допомогою артилерійських ударів.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на запитання, чи можливий сценарій, за якого окупанти втечуть із Бахмута.

– Він цілком імовірний. Зараз відбувається дуже багато бойової роботи, щоб він став іще вірогіднішим, – сказав речник в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами Череватого, потрібно враховувати, що українські військові роблять героїчну бойову роботу в умовах паритету в особовому складі та техніці з ворогом.

– Тільки наша навченість, мотивованість і неймовірна кмітливість дозволяють постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найцінніше, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
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