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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Це про справедливість. Зеленський прокоментував надання Україні касетних боєприпасів

Це про справедливість. Зеленський прокоментував надання Україні касетних боєприпасів

Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання США Україні касетних боєприпасів – це про справедливість, оскільки війська РФ теж використовують такі снаряди.

Про це він сказав під час пресконференції разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

– Росія використовує постійно кластерні снаряди на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей, – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна використовуватиме такі снаряди суто по військових цілях на тимчасово окупованих територіях.

– Це про справедливість, ми захищаємося, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав, – додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна розглядає касетні боєприпаси як наступну зміну правил гри у війні з Росією, оскільки вони можуть компенсувати дефіцит звичайних артилерійських снарядів.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Саміт НАТО, США
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