Це про справедливість. Зеленський прокоментував надання Україні касетних боєприпасів
Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання США Україні касетних боєприпасів – це про справедливість, оскільки війська РФ теж використовують такі снаряди.
Про це він сказав під час пресконференції разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
– Росія використовує постійно кластерні снаряди на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей, – наголосив Зеленський.
За його словами, Україна використовуватиме такі снаряди суто по військових цілях на тимчасово окупованих територіях.
– Це про справедливість, ми захищаємося, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав, – додав він.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна розглядає касетні боєприпаси як наступну зміну правил гри у війні з Росією, оскільки вони можуть компенсувати дефіцит звичайних артилерійських снарядів.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк