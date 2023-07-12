Це про справедливість. Зеленський прокоментував надання Україні касетних боєприпасів

Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання США Україні касетних боєприпасів – це про справедливість, оскільки війська РФ теж використовують такі снаряди.

Про це він сказав під час пресконференції разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

– Росія використовує постійно кластерні снаряди на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей, – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна використовуватиме такі снаряди суто по військових цілях на тимчасово окупованих територіях.

– Це про справедливість, ми захищаємося, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав, – додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна розглядає касетні боєприпаси як наступну зміну правил гри у війні з Росією, оскільки вони можуть компенсувати дефіцит звичайних артилерійських снарядів.

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