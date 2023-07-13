На Бахмутському напрямку є просування, ЗСУ закріплюються на нових рубежах – Маляр

Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Поблизу Бахмута є просування, воїни закріплюються на нових рубежах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– На Сході Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої. На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування, – йдеться у повідомленні.

На Півдні українські захисники продовжували наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Маляр наголосила, що ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій.

– За останні тижні наші оборонці на Півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів із боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась, – додала заступниця міністра оборони.

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