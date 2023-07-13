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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Бахмутському напрямку є просування, ЗСУ закріплюються на нових рубежах – Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Поблизу Бахмута є просування, воїни закріплюються на нових рубежах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– На Сході Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої. На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування, – йдеться у повідомленні.

На Півдні українські захисники продовжували наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Маляр наголосила, що ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій.

– За останні тижні наші оборонці на Півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів із боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась, – додала заступниця міністра оборони.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Російська агресія
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

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