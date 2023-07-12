Окупанти у Криму будують фортифікаційні споруди, щоб відмити виділені на це кошти – Південь

У тимчасово окупованому Криму росіяни створюють фортифікаційні споруди, щоб відмити виділені на це кошти.

Про це в ефірі FreeДом сказала керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Виділення коштів на оборону – достатньо велика стаття бюджету. І колаборанти, які вже, в принципі, відправили свої сім’ї з цих територій, а нині пакують документацію і вивозять свідчення своїх злочинів, чітко розуміють, що зараз необхідно нажитися на всьому, на чому можна. Тому ця гра в оборону в Криму, інакше це назвати не можна, досить символічна. Потрібно щось робити, а допоможе чи ні – така справа, – зауважила вона.

За словами речниці, будівництво загарбниками фортифікаційних споруд схоже на хорошу міну за поганої гри, коли потрібно переконувати населення, що влада щось робить.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, якщо США нададуть те, що потрібно. Зокрема, балістичні ракети ATACMS і багатофункціональні винищувачі F-16.

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