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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Таврійський напрямок: росіяни втратили понад дві роти та 22 одиниці техніки

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку тривають бої. Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів і ворожу техніку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Загалом протягом минулої доби ворог 19 разів атакував позиції українських захисників і здійснив 585 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять понад дві роти.

Окрім того, Сили оборони знищили 22 одиниці військової техніки противника, зокрема:

  • 6 ББМ;
  • 2 гаубиці 2А65 Мста-Б;
  • 2 БМ-21 Град;
  • гармату 2А36 Гіацинт-Б;
  • БпЛА Орлан-10;
  • БпЛА Supercam;
  • зенітний ракетний комплекс Бук;
  • переносну РЛС Кредо-М;
  • РЕБ Борисоглебськ;
  • автомобільну техніку.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що на Бердянському напрямку є частковий успіх, ініціатива на боці ЗСУ.

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